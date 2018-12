Casa do Papai Noel ACIV será inaugurada hoje em Varginha

Na noite desta sexta-feira (14), a Associação Comercial de Varginha – ACIV vai promover a inauguração da Casa do Papai Noel. O evento já é tradicional na cidade e todos os anos recebe a visita de aproximadamente 500 pessoas por dia de funcionamento.

A casa do bom velhinho ficará aberta até 24 de dezembro. A entrada é gratuita e os visitantes podem tirar fotos sem nenhum custo.

Além disso, as 100 primeiras crianças que chegarem no local nos dias 18 e 20, receberão 300 sacolinhas surpresa.

Para o presidente da ACIV, Anderson Martins, “a Casa do Papai Noel nasceu de um sonho nosso de fazer uma casa maior. Nós sabíamos que a Associação sempre fez, mas era uma casa bem pequena, então quando lançamos este desafio para a diretoria, que aprovou, chamamos a artista plástica, Adriana Galo, que fez essa casa maravilhosa, grande, ocupando toda a Associação Comercial”, ressaltou.

Ainda de acordo com Anderson, “ano passado já foi um sucesso, pois nós tivemos entre 500, 600 visitantes por dia, quase 5.000 no final do período. Resolvemos repetir esse ano, e a Adriana fez algumas mudanças. A expectativa é que a gente possa trazer o consumidor para o Centro de Varginha, para fomentar o comércio. Esse ano, temos a perspectiva que o comércio cresça entre 3,5% e 5%, mas pelo movimento nas ruas talvez cresça ainda mais. E precisamos disso após um ano difícil!”, concluiu o presidente.

A ACIV fica na Rua Presidente Antônio Carlos, nº 303, Centro.

Pré-inauguração

Na noite desta quinta-feira (13), aconteceu a pré-inauguração da Casa do Papai Noel para a imprensa e convidados. Ao som de violino, os convidados puderam apreciar a bela decoração preparada pela Adriana Galo.

Programação

15/12 das 10 às 14 horas

Estação Natalina ACIV: brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, apresentação de dança e música com Maktub Centroart e brincadeiras com brindes. Local: Estação Ferroviária.

17/12 das 16 às 20 horas

Estação Natalina ACIV: brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Local: Estação Ferroviária.

Ás 20h – Música no Clube: Valéria Lopes e Daniela Paiva. Local: Sacada do Clube de Varginha.

18/12 das 16 às 20 horas

Estação Natalina ACIV: brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Local: Estação Ferroviária.

Ás 20h – Música no Clube: Grupo de Flautas Canflas. Local: Sacada do Clube de Varginha.

19/12 das 16 às 20 horas

Estação Natalina ACIV: brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Local: Estação Ferroviária.

Ás 20h – Música no Clube: Grupo Vocal Cigarras Cor de Rosa e grupos de flautas Magic Blow do Conservatório de Três Pontas. Local: Sacada do Clube de Varginha.

20/12 às 19 horas

Grupo de Choro Brasileirinhos. Local: Estação Rodoviária.

Às 20h – Quinta da Boa Música. Local: Estação Ferroviária.

21/12 das 16 às 20 horas

Estação Natalina ACIV: brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Local: Estação Ferroviária.

Ás 20h – Música no Clube: Quarteto de Saxofones do CEMVA. Local: Sacada do Clube de Varginha.

22/12 das 14 às 18 horas

Estação Natalina ACIV: brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, música com Big Band CEMVA e brincadeiras com brindes. Local: Estação Ferroviária.

23/12 das 10 às 14 horas

Estação Natalina ACIV: brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Local: Estação Ferroviária.

Das 10h às 14h teremos na Casa do Papai Noel apresentação de Adriana Galo. Local: Associação Comercial de Varginha.

Fotos

Fotos: Ana Luísa Alves – Redação CSul