Casa do Artesão recebe peças da Assoart

O artesanato confeccionado pela Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha (Assoart) começou a ser vendido nesta quinta-feira (15/08) na Casa do Artesão, no Via Café Garden Shopping.

A Assoart já possui 33 anos de história e, atualmente, é presidida por Míriam H. Ramos Braga. Na exposição, que prossegue até 14 de setembro, o público poderá comprar peças exclusivas como oratórios, panos de pratos pintados à mão, fantoches, bonecas, dentre outras.

A Casa do Artesão está localizada ao lado do Supermercado BH e funciona todos os dias no horário de atendimento do shopping. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e parceria do Via Café Garden Shopping.

​Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha/MG