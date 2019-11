Cartinhas para o Papai Noel já podem ser apadrinhadas em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Moradores de Varginha já podem adotar cartinhas para o Papai Noel. Para ser madrinha ou padrinho basta passar na sede dos Correios, no Centro, e escolher uma das cartas disponíveis até 4 de dezembro.

A madrinha, ou o padrinho, pode escolher quantas cartas quiser. Após adotar a cartinha, leve o presente devidamente embalado até os Correios.

Empresas também podem apadrinhar cartas. Se a adoção for acima de 80 cartas, basta preencher um cadastro. Para quantidades menores é só ir até um dos pontos de adoção dos Correios.

Há 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as mensagens escritas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram começar a tirar esses sonhos do papel.

A sede dos Correios em Varginha fica na Praça Quintino Bocaiúva, 124, no Centro da cidade. Informações pelo telefone (35) 3690-1900.

Fonte e foto: Correios