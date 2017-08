Carro tem princípio de incêndio ao lado de bomba de combustível em posto de Varginha

O flagrante foi registrado pelas câmeras de segurança do Posto Líder, em Varginha. No sábado (29) por volta das 19h, um veículo que iria abastecer, teve um princípio de incêndio e logo foi contido por um funcionário posto.

A imagem mostra exatamente o momento em que o veículo para ao lado da bomba de combustível para abastecer. O motorista desce calmamente e abre o capô, momento em que percebe o fogo. Um funcionário que estava longe da situação, em apenas 16 segundos, pega um extintor e calmamente apaga o fogo.

O susto foi grande, mas poderia ter sido pior caso os funcionários do posto não tivessem a qualificação necessária para lidar com a situação.

“Ser frentista hoje não é simplesmente atender e abastecer os veículos. As exigências por trás desta função são enormes, exatamente pelo risco que oferece a estes profissionais. Anualmente os frentistas têm treinamentos que são obrigatórios para esta função, que englobam além da parte de funcionamento dos postos como um todo, também a parte de emergências, prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e cuidados com o meio ambiente. Recentemente outras obrigações vieram com a aplicação da NR-20 e também com a Lei do Benzeno, que trazem ainda mais segurança aos frentistas e clientes do posto. É importante que os consumidores, ao adentrarem qualquer posto de combustíveis, sigam as orientações das placas de advertência e também a orientação dos frentistas, pois eles são treinados para isso. Descer da moto ao abastecer e não fumar no posto são itens básicos de segurança, mas curiosamente ainda não respeitados por alguns consumidores”, disse Leandro Motteran, proprietário do Posto Líder.