Carro perde controle e bate em portão na Avenida Major Venâncio

Um homem de 28 anos ficou ferido depois de bater com o carro no portal de sustentação de um portão na Avenida Major Vênâncio, no Centro de Varginha (MG), na manhã deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista foi socorrido inconsciente, mas com sinais vitais para o Hospital Bom Pastor.

Fonte: G1 Sul de Minas