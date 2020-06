Carro dos Correios é saqueado e funcionário feito refém no Parque Rinaldi

Pin Compartilhar 0 Compart.

Homem foi assaltado por dois homens e levado até uma estrada vicinal próximo ao aterro sanitário.

Redação CSul/Foto: Divulgação Correios

Um carro das Agências dos Correios foi assaltado na última sexta-feira (26), no Parque Rinaldi, em Varginha.

Segundo o funcionário da agência, dois homens o renderam e obrigaram a entregar o automóvel e o uniforme. Ainda conforme o motorista do veículo, um dos criminosos estava armado. A vítima foi feita refém e levada até uma estrada vicinal próximo ao aterro sanitário da cidade, onde foi liberada. No local, os autores retiraram toda carga do veículo e transferiram para uma caminhonete. Ao todo, 37 pacotes foram roubados. O celular do funcionário também foi furtado.

O homem conseguiu acionar a polícia que segue em rastreamento aos suspeitos. Até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.

Com informações: Varginha 24hrs