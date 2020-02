Carreta tomba próximo à ponte da ‘Palmela’

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (6), às margens da BR-491, próximo à ponte da ‘Palmela’, em Varginha

De acordo com as primeiras informações, o condutor teria ficado preso dentro da caminhão com ferimentos.

Populares fizeram o primeiro contato com a vítima/Foto: Reprodução Redes Sociais

Profissionais do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram o resgaste.

Até o momento não há informações sobre a causa do acidente. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Fotos: Reprodução Redes Sociais

Redação CSul – Alisson Marques