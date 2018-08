Carlúcio pede limpeza de ribeirão no Jardim Renata e Vila do Pontal

O vereador de Varginha, Carlúcio Mecânico apresentou uma indicação na Câmara Municipal, que foi encaminhada ao prefeito e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a limpeza do ribeirão que passa aos fundos do bairro Jardim Renata até a Vila do Pontal.

A medida, segundo o vereador, atende às reivindicações dos munícipes que residem próximo ao ribeirão e relataram os transtornos causados pelo mato alto e acúmulo de sujeira.

“Peço atenção da administração para solucionar esses problemas o mais breve possível, pois a situação no local é preocupante. A falta de manutenção e o lixo estão causando entupimento e transbordando o ribeirão nos períodos de chuvas, além de favorecer a proliferação de animais peçonhentos, prejudiciais à saúde da população”, explica Carlúcio.