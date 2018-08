Carlúcio Mecânico pede instalação de Agência Bancária no Sion

O vereador Carlúcio Mecânico apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha, solicitando a instalação de uma agência bancária no bairro Sion. No documento, o parlamentar pede que o Executivo se empenhe junto à Diretoria das Agências Bancárias presentes no município, para que essa medida se concretize.

Segundo o vereador, a instalação de uma agência no Sion ampliará o acesso da população aos serviços bancários, facilitando a vida dos moradores e comerciantes da localidade. “Essa iniciativa atenderá não só os moradores dessa populosa região, mas também de bairros vizinhos como o Santana, Centenário e o Damasco, reduzindo o número de atendimentos diários realizados nas agências bancárias já existentes”, explicou Carlúcio, reforçando a importância dessa reivindicação para a comunidade.

Fonte e foto: Câmara de Varginha