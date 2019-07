Carlos Costa cobra informações sobre Escola Municipal Santinha Sales Gontijo

Preocupado com o abandono da Escola Municipal Santinha Sales Gontijo, localizada no Conjunto Habitacional Centenário, o vereador Carlos Costa encaminhou um requerimento ao Executivo cobrando informações sobre a situação do imóvel.

No documento, o vereador pediu detalhes de um projeto apresentado pela Secretária de Educação para a unidade escolar e que não chegou a ser implementado e questionou os motivos que inviabilizaram a sua efetivação. Ele quer saber também, por que a escola foi fechada e o motivo do prédio público não receber manutenção, dentre outras questões.

“Estive no bairro e conversei com alguns moradores que reclamaram do descaso com o local e, principalmente, com a escola que se encontra fechada desde o ano letivo de 2018, o que obrigou diversos alunos a irem para outras escolas distantes de suas casas. Além desse prejuízo, o prédio da escola, que foi construído com dinheiro público, ou seja, do povo, está a cada dia se deteriorando, com mato alto e sujeira, causando o aparecimento de insetos e animais peçonhentos na vizinhança, num total descaso do poder público para esta que foi uma ótima escola municipal”, lamentou Carlos Costa, cobrando que as informações sejam remetidas com urgência ao Legislativo para o devido esclarecimento à população.