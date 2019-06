Capoeiristas da região e do Rio de Janeiro participam de aula de aperfeiçoamento

Na última segunda-feira (24), aconteceu na sede do Conselho Comunitário da Vila Bueno, uma Aula de Aperfeiçoamento de Capoeira ministrada pelo Mestre Preguinho, reunindo capoeiristas de Varginha, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Boa Esperança, Elói Mendes, Itajubá e Nepomuceno.

O evento que começou às 10 horas se estendeu por várias horas sendo que ao final houve uma palestra com Érika Tobias, sobre a importância cultural e física da Capoeira bem como a Valorização da Raça Negra. Sua participação teve ainda um poema recitado falando sore a Negritude no Brasil.

Fonte e foto: Blog do Jotinha