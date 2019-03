Capina nas Avenidas Oswaldo Valadão (Centenário), Castelo Branco, Almirante Barroso, Celina Ottoni e Otávio Marques de Paiva

Bairro Jardim Oriente (próximo ao Jardim Estrela), Parque das Grevilhas II (próximo ao Nova Varginha), Jardim Ribeiro e Nova Varginha são os bairros onde ocorre nessa quinta-feira, 28, a Operação Tapa Buraco, em Varginha, além de locais considerados emergenciais.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – da Prefeitura de Varginha pede atenção a quem for passar por essas localidades.

Capina

As equipes da Limpeza Urbana de Varginha realizam, nessa quinta-feira, 28, capina e roçada nas Avenidas Oswaldo Valadão (Centenário), Castelo Branco, Almirante Barroso, Celina Ferreira Ottoni e Otávio Marques de Paiva. Também estão sendo capinadas a PEC do Jardim Estrela, a Mina do Bairro Campos Elíseos, as imediações da Polliclínica do Sion, do Supermercado Faria (Rua Rio de Janeiro). Tem equipes também no Bairro Rezende e no Jardim Corcetti, além da área central.

A capina pressurizada foi realizada na Av. Rio Branco, Ruas Domingos Pereira Braga, Padre Olavo Pereira, José P. Ferreira, Coronel João Antonio, Presidente Antonio Carlos, Tenente Gaspar, Major Gustavo Ferreira Sobrinho, Delfim Moreira e São Sebastião; Travessa Monsenhor Leônidas, Praças Pinto de Oliveira e Major Domingos de Carvalho, além da Linha Férrea.

A Prefeitura lembra que a limpeza é de responsabilidade de todos e a população é convocada para ajudar a manter a cidade limpa.

A união é principalmente contra os focos de mosquitos transmissores de doenças.

Donos de terrenos devem preservar as áreas limpas, capinadas, muradas e com calçada. É importante que os terrenos não tenham mato para evitar queimadas que além de fazer tanto mal para a saúde da população e também para o meio ambiente é crime.

Comerciantes também devem colaborar com a limpeza colocando o lixo na calçada próximo ao horário do caminhão coletor (não devendo colocá-lo na rua após o veículo passar, principalmente nos finais de semana evitando assim que espalhe). Fiquem atentos à nova programação da coleta do lixo.

As denúncias de casos que podem comprometer a saúde pública podem ser feitas para a Vigilância Ambiental pelo 3690-2230.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha