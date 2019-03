Capina nas Avenidas Castelo Branco, Dom Othon Motta e Celina Ottoni; Tapa Buracos em três bairros

A programação da Operação Tapa Buraco em Varginha abre a semana, nessa terça-feira (26), com equipes nos bairros Jardim Estrela, Jardim Ribeiro e Nova Varginha.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – da Prefeitura de Varginha pede muita atenção a quem for passar por essas localidades.

Capina

Nesta terça-feira (26), equipes da Limpeza Urbana de Varginha realizam capina e roçada na Avenida Castelo Branco, na Avenida Dom Othon Motta, no Santana, nas imediações do Ribeirão Batistinha e no Jardim Corcetti. Outra equipes está trabalhando nas imediações do Centro, fundos do bairro Resende, Mina dos Campos Elíseos, Avenida Otávio Marques e Avenida Celina Ferreira Ottoni.

A capina pressurizada foi realizada nos seguintes locais:

– Av. Santa Luiza

– Rua Guilherme Francisco Zanateli

– Rua Maria Resende Motta

– Rua Marieta Almeida Penha Nunes

– Rua Gabriela Resende de Paiva

– Rua Alvarina Frota

A Prefeitura lembra que a limpeza é de responsabilidade de todos e a população é convocada para ajudar a manter a cidade limpa.

A união é principalmente contra os focos de mosquitos transmissores de doenças.

Donos de terrenos devem preservar as áreas limpas, capinadas, muradas e com calçada. É importante que os terrenos não tenham mato para evitar queimadas que além de fazer tanto mal para a saúde da população e também para o meio ambiente é crime.

Comerciantes também devem colaborar com a limpeza colocando o lixo na calçada próximo ao horário do caminhão coletor (não devendo colocá-lo na rua após o veículo passar, principalmente nos finais de semana evitando assim que espalhe). Fiquem atentos à nova programação da coleta do lixo.

As denúncias de casos que podem comprometer a saúde pública podem ser feitas para a Vigilância Ambiental pelo 3690-2230.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha