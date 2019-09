Cãominhada abre as atrações do Pet Garden

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo domingo, dia 29 de setembro, será realizado, no Via Café Garden Shopping, o 1º Pet Garden. Para dar início às atividades, que ocorrerão das 8h às 18h, será promovida, em parceria com o Blog do Madeira, a 2ª Cãominhada Garden. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no endereço eletrônico: https://www.sympla.com.br/caominhada-garden—blog-do-madeira__653673.

Com concentração, às 8h, e saída do Parque Novo Horizonte, às 9h, a Cãominhada contará com o apoio da Guarda Municipal para garantir a segurança dos participantes, que ganharão brindes exclusivos. Assim que chegarem ao shopping, às 10h, os pets poderão participar do cãocurso em que serão premiados o cão mais estiloso, a melhor fantasia, o maior e o menor cão, além do mais arteiro.

Além dessas atividades, durante todo o dia, haverá orientações veterinárias, agendamento para a castração dos animais, apresentação de adestramento e de tosa, avaliação comportamental e agility (modalidade de corrida com obstáculos para os animais), além do registro de possíveis tutores para a adoção de animais. Das 10h às 18h, também haverá a tattoo solidária, em parceria com o Vareta Stúdio, que tatuará os participantes a preços diferenciados e em troca de um quilo de ração.

O 1º Pet Garden também contará com uma campanha de arrecadação de rações para cães e gatos e produtos de limpeza, que serão revertidos para o Sítio da Dona Maria José Semionato, onde há 200 animais para adoção. Outros detalhes sobre o evento podem ser obtidos no site www.viacafegardenshopping.com.br e nas redes sociais do mall: Facebook: Via Café Garden Shopping e Instagram: @viacafegardenshopping.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa Via Café