Cantata Nossa Luz acontece nesta sexta no Theatro Capitólio

Mais de 50 vozes vão entoar as mais belas canções natalinas nesta sexta-feira (21), às 20h, no Theatro Capitólio. A Cantata Nossa Luz é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Brasil e contará com a participação da 2ª Igreja Presbiteriana de Varginha e da 1ª e da 2ª Igreja Presbiteriana de Lavras, além da Oficina de Música Gammon também de Lavras.

De acordo com o organizador, Ludson Paulino Martins, a entrada é franca e a apresentação é aberta a toda comunidade. “A cantata conta a história de Cristo por meio das canções, trazendo a mensagem da paz e da esperança”, destaca Ludson.

O evento faz parte da programação oficial do Natal EnCantos de Varginha e conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha