Candidato à prefeitura de Varginha, Rogério Bueno visita CSul

O CSul iniciou na tarde da última quinta-feira (1º), uma série de entrevistas com candidatos à prefeitura de Varginha. O primeiro foi o candidato pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), Rogério Bueno, acompanhado de seu vice, Professor Mário Ribeiro Duarte. Em conversa informal, o prefeitável apresentou detalhes de seu plano de governo e comentou sobre políticas públicas.

O candidato que teve seu nome oficializado no último dia 15, frisou a importância de um governo atuante junto à população e revelou que o plano de governo vem sendo trabalhado projetando a cidade para o futuro. Rogério comentou ainda que uma das diretrizes na elaboração da campanha, é o projeto “Cidade 4.0”.

O plano de governo de Rogério apresenta propostas divididas nas áreas de saúde, educação, cultura e outros 13 setores. O candidato enfatizou ainda que, para cada área foi ouvido um especialista. Seu foco é ligado ao desenvolvimento e avanço de Varginha, voltado principalmente à geração de empregos. O “Cidade 4.0” como é intitulada a campanha, ressalva a proposta de desenvolver Varginha como cidade inteligente, com melhor uso de recursos.

“Precisamos adotar um plano que a economia gire no município […], o que você ganha aqui, você gasta aqui. Queremos fazer esse plano de desenvolvimento econômico […] A base de tudo é a geração de emprego.” Ainda sobre a economia municipal, Bueno finalizou dizendo que a ideia principal do plano econômico é gerar oportunidade aos varginhenses.

Uma das principais propostas do candidato é a qualificação e preparação de equipes das UBS’s, com foco em diminuir a procura pela UPA. Sobre isso, Rogério ressaltou a necessidade da cidade buscar um plano estratégico para a saúde visando o avanço municipal;“Precisamos criar serviços para cobrir vazios e não criarmos serviços para competir com aqueles que já existem aqui. Sabemos que os serviços nos hospitais públicos são deficitários, é de natureza do SUS […] É necessário que Varginha avance na questão da saúde, pois têm muitos serviços que não são feitos aqui.” – disse o candidato.

Até o momento, duas pesquisas eleitorais foram realizadas em Varginha. Ambas foram encomendadas pela TV Alterosa e realizadas pelo Instituto F5 Atualiza Dados. Rogério Bueno aparece como segundo entre os candidatos, ficando atrás do atual prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante).

Bueno aparece em segundo nos cenários de pesquisa espontânea (aquela que é repassado os nomes dos candidatos ao entrevistado) e, pesquisa projetada (aquela em que o nome dos candidatos não é divulgado ao entrevistado).

Ao todo quase 1.000 pessoas foram ouvidas pelo instituto na soma das duas pesquisas. Para Rogério, o segundo lugar é sinônimo de confiança que se reflete em três pilares: a campanha realizada em 2016 – onde ele também foi candidato à prefeitura – o exercício de cargo de vereador em Varginha por três mandatos, e a diretoria à frente do Hospital Regional por dois anos. “Ter sido candidato durante três mandatos aqui em Varginha; a campanha de 2016 em que eu digo que saímos muito mais fortes do que entramos, porque fizemos um trabalho transparente, sem criticar ninguém e depois pelo trabalho que foi feito no Hospital Regional durante os dois anos em que estive lá somados esse acúmulo de funções à minha história pessoal e os trabalhos pessoais que realizo atualmente e me colocaram como pré-candidato à prefeito.”

Rogério ressaltou ainda que, ele não havia se colocado como pré-candidato às eleições de 2020, e que só oficializou sua candidatura no dia 15 de setembro na convenção do partido.

A coligação “Varginha pode mais” é formada pelos partidos: PSB, PV e Cidadania, e encabeçada por Rogério Bueno e professor Mário Ribeiro Duarte, contando ainda com 66 candidatos a vereador.