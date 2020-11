Candidato à Prefeitura de Varginha, Jonas Loureiro visita o CSul

Diário Correio do Sul realiza série de entrevistas com todos candidatos ao Executivo da cidade.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

O Diário Correio do Sul recebeu na manhã desta quarta-feira (4), o jornalista, servidor público e candidato à Prefeitura de Varginha, Jonas Loureiro (PCdoB). Em conversa informal, Jonas apresentou detalhes de seu plano de governo e comentou sobre políticas públicas.

Candidato detalhou propostas de governo para diretores e jornalistas do CSul/Foto: Franciele Brígida-CSul

O candidato, que teve seu nome oficializado no último dia 15 de setembro, relatou que, caso eleito, buscará trabalhar para a população. O prefeitável visa ainda, dar voz às minorias, tais como, mulheres, negros, LBGTQI+ e pessoas com deficiência.

Segundo Jonas, seu diferencial é conhecer a estrutura da prefeitura – atualmente ele é repórter na TV Princesa – o plano de governo de Loureiro é dividido e embasado em 11 áreas. Um dos pilares de sua campanha é investir em recursos culturais na cidade; apoiar o crescimento de esportes e lazer; além de implementar o período integral em escolas municipais.

“Nós vamos instalar a escola em tempo integral. São 30 escolas que nós queremos trabalhar para que a criança e o adolescente entre às 7h e saia às 17h“. Jonas completou dizendo que a ideia é ter aulas curriculares no período matutino e aulas complementares no horário diurno, com conteúdos de esportes, lazer e cultura.

Sobre a área esportiva, Jonas visa a criação de um Centro Olímpico no Estádio Municipal planejando dar mais espaços a outros esportes. Segundo Jonas, como repórter, ele conhece várias modalidades que trouxeram algum benefício à cidade. O candidato enfatizou que, “quando você investe em esportes, economiza em saúde.”

Segundo Jonas, a ideia de sua candidatura foi baseada em mudanças para Varginha/Foto: Franciele Brígida-CSul

Na cultura, o prefeitável planeja, por exemplo, descentralizar o projeto “5ª da Boa Música” para outros bairros de Varginha devido à acessibilidade. “A cultura é algo que teremos um carinho especial, sabemos de vários artistas que levam o nome da cidade para vários lugares do mundo”.

Entre as propostas, Loureiro destacou o difícil momento econômico vivido pelo planeta, principalmente em virtude da covid-19. Para ele, será necessário montar um bom projeto para trazer novas empresas à cidade, além de manter o micro e pequeno empresário atuando no dia a dia.

Pesquisas

Até o momento, duas pesquisas eleitorais foram realizadas em Varginha. Ambas foram encomendadas pela TV Alterosa e realizadas pelo Instituto F5 Atualiza Dados. Apesar de aparecer com menos de 2% das intenções de votos, o candidato acredita que todos têm chances iguais. “Ninguém sabe quem está na frente. A última pesquisa mostra que não tem nada definido ainda (…) até o dia 15 todos têm chances iguais.” – disse Loureiro.

Vale ressaltar que, a última pesquisa divulgada aconteceu há quase dois meses. Ao todo quase 1.000 pessoas foram ouvidas pelo instituto na soma das duas pesquisas.

A chapa “Mudança exige movimento. Movimente-se: vote 65!” encabeçada por Jonas Loureiro e Elida Erbst (vice) contará ainda com nove candidatos ao cargo de vereador.

Todo o Plano de Governo da chapa “Mudança exige movimento. Movimente-se: vote 65!” de Jonas Loureiro e Elida Erbst, bem como dos demais candidatos ao Executivo de Varginha, estão disponíveis no portal correiodosul.com. O CSul apresentará as sete chapas que concorrem ao Executivo varginhense em mesma área quantitativa.