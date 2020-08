Pin Compartilhar 0 Compart.

Suspensão teve início no sábado e se estenderá durante do período eleitoral que se encerra após as eleições municipais.

Redação CSul/Foto: Agnaldo Montesso

Os canais de comunicação da Câmara Municipal de Varginha estão suspensos devido ao período eleitoral. A suspensão já está em vigor após se iniciar no sábado (15).

O período eleitoral termina após as eleições municipais. A partir daí, a comunicação nas redes sociais da Casa voltarão ao ar.

A excepcionalidade ficará por conta do canal da Câmara de Varginha no YouTube que funcionará única e exclusivamente durante a transmissão das sessões plenárias, ao vivo, todas as quartas-feiras, às 18h. Essa medida se faz necessária devido ao momento da pandemia do novo coronavírus em que não é permitida a presença da população no Plenário, que é um espaço reduzido e pouco seguro para receber a população neste momento.

Sendo assim, as transmissões online pelo YouTube foram a maneira que a Câmara Municipal de Varginha encontrou de cumprir o princípio constitucional de dar publicidade aos atos legislativos neste momento.