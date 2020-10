Campanhas de vacinação contra sarampo e poliomielite são prorrogadas até 20 de novembro; Multivacinação também é estendida em Varginha

Na cidade são cinco pontos de imunização.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Foram estendidas até 20 de novembro as campanhas de vacinação contra a poliomielite, sarampo e de multivacinação em Minas Gerais. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde liberou a decisão para cada estado sobre qual estratégia adotar, a partir da análise epidemiológica local, o governo de Minas optou por prorrogar as campanhas.

O alcance da imunização ainda não atingiu a meta estipulada de cobertura. O número de crianças imunizadas é menos da metade do público alvo, apenas 46,8% tinham se vacinado contra a poliomelite em todo o estado, conforme o balanço mais recente.

Varginha

Em Varginha, conforme informado ao CSul, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que a campanha tem cobertura de 42,08%, ou seja, foram vacinadas até agora 2.706 crianças de 1 a menores de 5 anos.

Também prosseguem no município outras duas campanhas de vacinação. A Campanha Nacional de Multivacinação cujo público-alvo são crianças de zero a adolescentes menores de 15 anos visa atualizar a carteira de vacinação. São ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

Na cidade são ao todo cinco pontos de vacinação, confira: