Campanha do Lixo Eletrônico arrecada três toneladas de resíduos

Realizada na Praça do ET no último sábado (2), pela equipe do InatelCas@Vivacom apoio da Prefeitura de Varginha, EPTV Sul de Minas e Santa Rita Reciclagem, a campanha “Lixo Eletrônico – Não descarte essa ideia”, arrecadou três toneladas de resíduos eletrônicos, em Varginha.

Foram recolhidos materiais como monitores de computadores, telefones celulares, baterias e pilhas, computadores, carregadores, mouses, televisores, câmeras fotográficas, impressoras, entre outros.

Todo o material arrecadado agora passará por uma triagem, e os equipamentos aptos a serem reaproveitados serão destinados ao projeto “Casa Viva”, um programa que conta com a contribuição de alunos da graduação do Inatel que atuam como “Educadores voluntários”, contribuindo com a sua formação integral para participar ativamente do processo de transformação social e ao Museu do Inatel – Instituto Nacional de Tecnologia, Aqueles materiais que tiverem algum valor histórico serão reciclados.

O projeto Lixo Eletrônico – Não descarte essa ideia, existe desde 2008 e nasceu da necessidade de fazer o descarte correto de materiais eletrônicos inutilizados e de reaproveitar os que ainda estiverem em bom estado. O descarte correto traz muitos impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente, impedindo que estes materiais venham a poluir o solo e lençóis freáticos, evitando males aos animais e aos seres humanos.

Como o descarte desse tipo de lixo aumenta a cada ano, é muito importante agir de forma sustentável, prolongando a vida útil de materiais que ainda estejam em bom estado.