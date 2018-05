Campanha de Vacinação será intensificada com Mutirão neste domingo

No próximo domingo(20), será realizada a intensificação de todas as vacinas do Calendário Básico de Imunização, incluindo Influenza (Campanha atual), em seis Unidades Básicas de Saúde.

As vacinas estarão à disposição para todas as pessoas, de todas as faixas etárias na Policlínica Central e nas UBS Dr. João Eugenio do Prado, Dr. José Conde, Dr. Paulo Frota, Dr. Vivaldo Frota e Caic I, das 9h30 às 14h30.

Ação envolverá seis equipes, com total de 33 funcionários (enfermeiros e técnicos de enfermagem).

Documentos necessários

Caderneta de Vacinação da criança e do adulto;

– Para as pessoas que vão vacinar contra a Gripe (Campanha de Influenza):

Professores na ativa:Os professores deverão procurar a Unidade de Saúde com o Crachá e/ou comprovante assinado pela Diretora da escola que leciona.

Pacientes crônicos:Prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação. Pacientes que são atendidos na rede privada ou conveniada, também devem buscar a prescrição médica com antecedência, junto ao seu médico assistente, devendo apresentá-la nos postos de vacinação durante a realização da campanha de vacinação.

Puérperas: deverão apresentar qualquer documento que comprove a gestação (certidão de nascimento e/ou, cartão da gestante e/ou, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros), durante o período de vacinação.

Mutirão da Limpeza recolhe 10 caminhões no Corcetti

Realizado nesta quarta-feira (16), no Jardim Corcetti, o Mutirão da Limpeza recolheu 10 caminhões de materiais inservíveis e 43 pneus.

Ação contou com a ajuda de 11 agentes da Vigilância Ambiental e três motoristas.