Campanha de Vacinação contra o Sarampo tem início dia 10 em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Secretaria de Saúde de Varginha anunciou a nova Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, seguindo a sequência das campanhas realizadas em 2019, que tiveram como público-alvo crianças acima dos 6 meses a menores de 5 anos e depois em adultos dos 20 aos 29 anos.

“Considerando que até janeiro de 2020 a circulação do vírus do sarampo permanece ativa no país e diante da necessidade de proteger a população contra a doença, neste ano, o Ministério da Saúde, juntamente com os Estados e os Municípios, irá realizar a vacinação contra o sarampo”, informou em nota do Ministério da Saúde.

A primeira etapa acontecerá entre o período de 10 de fevereiro a 13 de março , com público alvo na faixa etária de cinco a 19 anos de idade , com dia D de mobilização nacional em 15 de fevereiro .

Ainda de acordo com o MS, “a realização desta ação e a adesão do público-alvo é imprescindível para garantir a devida proteção da população contra o sarampo e possibilitar a interrupção da circulação do vírus no país, sendo este um passo importante para a recertificação da eliminação da doença no Brasil”.

Objetivo

Resgatar pessoas de cinco a 19 anos de idade não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto para o sarampo que será realizada de forma seletiva, de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, a partir da avaliação do cartão ou caderneta de vacinação deste público.

Primeira Etapa

Data: 10/02 a 13/03

Dia D: 15/02/2020

Horário: 8h às 17h

População Alvo

Crianças e jovens com faixa etária de cinco a 19 anos de idade