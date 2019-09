Campanha de prêmios da ACIV sorteará um Play4 e uma TV no Dia das Crianças

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, lança mais uma campanha de prêmios para os consumidores. Desta vez, a campanha é do Dia das Crianças e serão sorteados um Playstation 4 e uma TV 39”.

Para concorrer é bem simples, basta comprar em uma das lojas associadas ACIV identificadas com o cartaz da campanha, preencher o cupom e depositá-lo na urna. O sorteio será realizado no dia 17 de outubro às 10h, na sede da ACIV e será aberto ao público. A campanha já está valendo e quanto mais você comprar, maior a chance de ganhar.

Neste ano a ACIV já sorteou: uma viagem com acompanhante para Buenos Aires, no Dia dos Namorados, além de duas poltronas do papai e duas TVs 43”, no Dia dos Pais. Após a campanha do Dia das Crianças, ainda teremos a de Natal, que sorteará um Fiat Mobi e 2 motos CG 125.

O lojista associado que quiser participar desta última campanha, deve entrar em contato com a ACIV através do telefone (35) 3219-3350. Se você ainda não é associado, ligue agora mesmo e fale com o setor comercial para se associar e aderir à campanha.

Na semana do Dia das Crianças, o comércio estará funcionando em horário especial, atente-se:

Quarta-feira (09/10) – 8h às 20h

Quinta-feira (10/10) – 8h às 20h

Sexta-feira (11/10) – 8h às 20h

Sábado (12/10) – fechado

Fonte e foto: ACIV