Campanha de Natal do Via Café Garden Shopping sorteia uma viagem para o Caribe

Já é natal no Via Café Garden Shopping e até o dia 24 de dezembro, os clientes que realizarem suas compras nas lojas do empreendimento concorrem a uma viagem com acompanhante para Punta Cana, no Caribe. O sorteio da campanha Natal de Momentos Inesquecíveis será realizado em 27/12/2019.

“Com a campanha, queremos presentear os nossos clientes que estão sempre presentes no shopping e que tornaram este ano tão expressivo para o Via Café. Sendo assim, nada melhor do que uma viagem para este lugar paradisíaco que irá transformar o natal, em um momento ainda mais inesquecível’, diz o gerente de vendas e marketing do empreendimento, Leonardo Andrade.

Para oferecer benefícios imediatos aos seus convidados, o shopping criou também promoção dinâmica em que, a cada R$ 300 em compras, o cliente é presenteado com um copo dos desejos, além de ganhar um cupom para concorrer à viagem. O brinde é limitado a uma unidade por CPF e serão válidas as notas fiscais com compras realizadas, durante o período da promoção, de 2 a 24/12. Para ganhar o brinde e o cupom do sorteio, as notas devem ser apresentadas no balcão de troca, que estará localizado ao lado da loja My Place, para validação e poderão ser utilizadas de forma integral, em uma única compra, ou de compras fracionadas, desde que totalizem o valor estipulado.

E neste ano, a campanha de natal do Via Café vem com uma ação inédita: se o cliente do shopping optar pelo pagamento das compras com o aplicativo Pic Pay, ele ganha cinco vezes mais cupons para participar do sorteio. O PicPay é um aplicativo de pagamentos online que funciona como uma carteira eletrônica para transferir valores e fazer pagamentos em estabelecimentos credenciados (à vista ou em parcelas). O programa permite fazer compras pelo smartphone com cartão de crédito ou valor de transferência.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui três lojas âncoras (Havan, Renner e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, dois restaurantes no acesso principal e lojas de serviço. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food. O Via Café Garden Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas do mall ficam abertas das 13h às 19h e a praça de alimentação, das 11h às 22h.