Campanha de Dia dos Pais movimenta o Shopping

A cada R$ 200 em compras, o convidado recebe um presente exclusivo

O Dia dos Pais é uma data para homenagear quem sempre foi o nosso porto seguro: aquele que nos ensinou a andar de bicicleta, dirigir, a seguir em frente a cada tropeço e que sempre está ali para cuidar de todos. Por isso, de 31 de julho a 11 de agosto, o Via Café Garden Shopping promove a campanha: Pai, amor que cuida.

“A campanha foi pensada para homenagear a principal figura masculina da família que pode ser o pai biológico, pai adotivo, tio, padrinho, avô”, avalia a coordenadora de Marketing do shopping, Etienne Bandeira. E como em datas anteriores, o objetivo da iniciativa é oferecer benefícios imediatos ao público, por meio da açãocomprou ganhou. E a dinâmica da campanha é simples: todo cliente que realizar compras a partir de R$ 200 e que baixar o aplicativo Payly, ganha umacerveja artesanal Vó Tereza, de 600 ml.

Para ter direito ao brinde, é necessário apresentar no balcão de trocas, cupons fiscais que somem o valor citado dentro do prazo da promoção e a mensagem recebida ao se cadastrar no APP Payly. Vale lembrar que o presente é vinculado ao CPF, limitando-se a uma unidade por pessoa e que a promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Dia dos Pais 2019

De acordo com a pesquisa elaborada pela Fecomércio MG, 74% das empresas do comércio varejista mineiro acreditam que as vendas no segundo semestre de 2019 serão melhores do que nos seis primeiros meses deste ano. Além disso, para quase 70% dos empresários, as vendas na segunda metade de 2019 tendem a ser superiores se comparadas com o mesmo período de 2018. E esse sucesso se deve, principalmente, às datas comemorativas do período: Dia dos Pais, Black Friday e Natal.

O Dia dos Pais, inclusive, é a segunda data que mais impacta positivamente o comércio (15,3%), sendo que o natal ocupa o primeiro lugar (55%) e a Black Friday, o terceiro (14%). De acordo com o gerente de Vendas e Marketing do Via Café Garden Shopping, Leonardo Andrade, “o Dia dos Pais tem um forte apelo para o comércio e a expectativa é de que haja no centro de convivências um aumento de 8% em vendas e de 12% no fluxo de clientes, durante o período da campanha”.

