Campanha contra Influenza já vacinou cerca de dois mil varginhenses

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde desta quarta-feira (24), 1.858 pessoas já se vacinaram contra a influenza em Varginha. Somente no município, a Campanha Nacional de Vacinação deverá imunizar mais de 32 mil pessoas contra os vírus.

O município recebe as doses de vacinas divididos em seis lotes, conforme liberação do Ministério da Saúde. Varginha já recebeu três lotes, o que corresponde a 15 mil doses.

Na última segunda-feira (22), a campanha entrou em uma nova etapa em todo o país. A primeira fase, que teve início em 10 de abril, vacinou crianças, gestantes e puérperas. A partir de agora, o Ministério da Saúde abriu ao restante do público-alvo.

Dessa forma, poderão receber a vacina trabalhadores da saúde, indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. Agora, a vacina foi liberada também para bombeiros, policiais militares, federais, entre outros.

Foto destaque: Divulgação