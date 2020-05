Campanha contra Gripe – Nove Unidades de Saúde abrem neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Continuam sendo imunizados crianças de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias, Gestantes, Puérperas e Pessoas com Deficiência

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha anunciou nesta quinta-feira (14), que recebeu um novo lote de vacinas para imunização contra a Gripe. Com isso, a 22ª Campanha de Vacinação continuará na cidade e ganhará reforço neste sábado (16), quando nove unidades de saúde abrirão para imunização da população, entre 8h e 17h.

O público alvo continua sendo crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. “Podem vacinar Gestante em qualquer idade gestacional e Puérperas todas aquelas no período até 45 dias após o parto”, informou a Prefeitura. Para isso, deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros) durante o período de vacinação.

Neste ano, a vacinação contra a gripe desempenha um papel extra: ela ajuda a proteger contra a Influenza, que tem sintomas muito parecidos com os da Covid-19. Um paciente protegido evita a sobrecarga e a confusão nos sistemas de saúde. “A gripe pode ter consequências sérias para doentes crônicos, grupos de riscos, menores de 5 anos, maiores de 60 anos e grávidas. Uma pessoa vacinada não se infecta e, por consequência, não propaga o vírus. Algumas pessoas acham que a vacina causa gripe. A vacina é feita com pedaços de vírus morto, ela não consegue causar a doença nas pessoas”, explicou a infectologista pediátrica Mariana Cypreste. Pontos de Vacinação

Próximas fases

11 a 17 de maio : prioridade para pessoas com deficiência, crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto (puérperas).

: prioridade para pessoas com deficiência, crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto (puérperas). 18 de maio a 5 de junho: professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos.

Prevenção

Medidas de higiene como lavar bem as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes bem ventilados ajudam a evitar a gripe.