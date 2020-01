Campanha arrecada doações para o Hospital Regional

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Hospital Regional do Sul de Minas está com a campanha Troco Solidário, que arrecada doações no comércio de Varginha e região.

A campanha troco solidário já funciona em 22 empresas da região. Para participar basta doar o troco de suas compras nos estabelecimentos credenciados.

A dívida do Hospital Regional do Sul de Minas chega a R$ 60 milhões. A direção diz que tem se esforçado para manter o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas a situação tem se agravado.

“Essa dívida se resume basicamente com fornecedores, os serviços médicos, que estão em atraso, alguns profissionais, e água e energia elétrica”, diz Luiz Fernando Bandeira, diretor administrativo do hospital.

A instituição recebe de R$ 1,8 milhão por mês, a maior parte vem do contrato com o SUS, mas a despesa mensal ultrapassa os R$ 4 milhões.

Outras campanhas também ajudam a instituição, como doações via conta da Cemig. Para saber mais sobre a campanha ligue para 98862-0003 (WhatsApp) ou 3221-9870.

IMPORTANTE: O Hospital não tem nenhum agente pedindo doações de porta em porta. Se isso acontecer, denuncie.

Fonte: Varginha Online/Foto: Divulgação