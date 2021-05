Campanha arrecada cobertores para animais que vivem em abrigos

Setor de Bem Estar Animal de Varginha recebe doações de pallets, lonas, roupinhas e outros.

Pensando nos animais e em suas necessidades, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio do Setor de Proteção e Bem-Estar Animal, criou a “CAMPANHA DO COBERTOR”, que tem como objetivo arrecadar mantas, toalhas, cobertores, pallets, roupinhas, casinhas, lonas, sacarias de café e lençóis para aquecer os animais abrigados na unidade durante a estação mais fria do ano.

Atualmente, o Canil Municipal de Varginha conta com cerca de 200 cães e 30 gatos, que são recolhidos das ruas, vítimas de abandono ou em situação de maus-tratos, todos aguardando com ansiedade por um novo lar por meio da adoção responsável.

Além disso, o setor de Bem-Estar Animal mantém um cronograma de castrações e microchipagens. Se você tem em casa alguns dos itens acima

Mencionados (coberta, roupinhas, casinhas ou qualquer outra coisa que possa aquecer os animaizinhos do Canil, se junte a campanha.

As doações devem ser realizadas no Setor de Bem-Estar Animal / Centro de Zoonoses, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h30 .

O endereço é Avenida dos Imigrantes, nº 3758, bairro da Vargem.

Devido às restrições da pandemia da Covid-19 pedimos que a entrega seja individualizada, com o de máscara de proteção.

Para outras informações, basta lugar deve entrar em contato pelo (35) 3690-2276.