Caminhoneiro que transportava cocaína é condenado

Surpreendido com uma carga de 126 quilos de cocaína que seria enviada de navio à Europa pelo Porto de Santos, o caminhoneiro de Varginha, Edmilson Quirino Pereira, foi condenado por tráfico internacional de drogas a nove anos e quatro meses de reclusão. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade.

A prisão de Edmilson ocorreu na madrugada de 12 de fevereiro deste ano. Ele dirigia um caminhão pela Avenida Engenheiro Augusto Barata, no Saboó, em Santos, quando foi interceptado por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O motorista transportava um contêiner carregado com café.

Porém, no meio do carregamento lícito de cerca de uma tonelada e meia, cuja documentação indicava que seria despachado para a França, havia 126 tabletes de cocaína distribuídos em três sacas de café. Para dificultar a localização, as sacarias com a droga se encontravam distribuídas na parte central do contêiner.

Conforme as investigações iniciais, os produtos estariam em um contêiner amarelo e seriam distribuídos em São Paulo e outros estados. A equipe do Deic foi a Santos e identificou o caminhão com o contêiner amarelo. Só então descobriu que o conteúdo do cofre de carga era cocaína pura para exportação. Fonte e foto: Blog do Madeira