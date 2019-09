Pin Compartilhar 0 Compart.

Um caminhão tombou na tarde desta sexta-feira (6), no bairro Vale dos Ipês. Segundo informações, o motorista tentava realizar manobra e acabou tombando o veículo no cruzamento da Rua Do Comércio do Café com a Rua Cruzília.

Não há informações sobre feridos. A Polícia Militar foi acionada.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Reprodução Redes Sociais, retiradas do Varginha 24 Horas