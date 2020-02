Caminhão se choca com carreta tombada e condutor fica ferido na BR-491, entre Varginha e Três Corações

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um caminhão bateu em um carreta que estava tombada às margens da BR-491, entre Varginha e Três Corações. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (6).

De acordo com as primeiras informações, a carreta estava tombada devido à um acidente um pouco antes no local, o condutor do caminhão não teria visto e acabou se chocando na mesma.

Caminhão se choca com carreta tombada na BR-491/Reprodução: Redes Sociais

O condutor ficou ferido e precisou de atendimento médico.

Até o momento não se sabe o estado de saúde da vítima.

Matéria em atualização*

Redação CSul – Alisson Marques