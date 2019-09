Pin Compartilhar 0 Compart.

Um caminhão carregado com refrigerantes precisou ser escorado com várias madeiras na manhã desta terça-feira (3), no bairro Rezende, em Varginha.

Segundo informações, o motorista passava pela Avenida Francisco Gonçalves Valim quando percebeu que a carga iria tombar e parou o veículo. Ele recebeu ajuda de pessoas que estavam no local para escorar o caminhão.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Willian Boechat – Varginha 24 Horas