Caminhão perde o freio, se choca em poste e cai em córrego no Alto dos Pinheiros

Um caminhão perdeu o freio e caiu dentro de um córrego no bairro Alto dos Pinheiros. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (13). O caminhão estava estacionado, por sorte ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, antes de cair dentro do córrego, o caminhão ainda se chocou em um poste. O proprietário e condutor do veiculo contou que o caminhão estava engatado e o freio de mão puxado.

Um guincho foi acionado e fez a retirada do caminhão. A CEMIG esteve no local e fez o reparo no poste atingido.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução / Redes Sociais