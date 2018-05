Na tarde desta segunda-feira (7), um caminhão caiu em um barranco na Curva do Cigano, que fica em frente a G.Lúcio, duas curvas antes do trevo do Clube Campestre.

Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle e o caminhão acabou descendo o barranco. O motorista sofreu apenas ferimentos leves.

Fotos: Reprodução