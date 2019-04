Caminhada dos Tachos reunirá mais de 300 pessoas

Até o início da manhã desta sexta-feira (26), 380 pessoas já haviam garantido a inscrição na Caminhada dos Tachos. O evento será nesse sábado (27), com saída às 7h da Academia de Rua do bairro Santa Maria. A realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL – em parceria com a Oncominas.

Atividade física marcará a luta contra o câncer e pela defesa da qualidade de vida com hábitos saudáveis. Os primeiros 300 inscritos terão direito a uma viseira de brindes. Como já é de costume, os participantes também tem à disposição água e frutas, além de uma completa estrutura de apoio que inclui segurança da Guarda Civil Municipal de Varginha, Polícia Militar e até ônibus que passam em diversos pontos estratégicos de várias regiões da cidade para leva-los até o ponto de partida e trazê-los novamente à cidade.

É recomendável o uso de filtro solar, levar uma garrafinha de água, tomar um café da manhã reforçado e doar 1kg de alimento que será doado a carentes. O percurso será de 18km. O retorno ocorrerá por volta das 12h.

Segundo o professor e organizador da caminhada, Flávio Henrique Pontes, o trajeto é um dos mais belos com lindas paisagens e inclusive uma cachoeira. “O uso de roupas leves também é o ideal e quem quiser levar troca de roupas para se refrescar na cachoeira da fazenda também pode ficar à vontade”, avisa.

Foto: Divulgação