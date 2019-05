Câmara Sênior aborda temas relevantes nas primeiras oficinas do projeto

Motivação e crimes e fraudes cometidos contra os idosos, esses foram os primeiros temas abordados nas oficinas do projeto Câmara Sênior. A 2ª edição do projeto desenvolvido através da Escola do Legislativo visa proporcionar um espaço de convivência, troca de conhecimentos e debates sobre diversos temas de relevância social.

De acordo com Robson Almeida, diretor da Escola do Legislativo, as palestras prenderam a atenção dos cerca de 20 idosos que toda terça-feira se reúnem no Centro de Convivência do Idoso no bairro Corcetti. “As duas primeiras oficinas tiveram grande êxito, pois a participação do grupo foi com muito entusiasmo, os participantes fizeram muitos questionamentos e aproveitaram os conteúdos passados. O projeto é uma forma de aproximar o legislativo à população da terceira idade com muita informação e ocorrendo nas proximidades de suas residências”, disse.

Ao todo serão 10 oficinas que serão ministradas até o final de julho, sempre tratando de temas referentes ao dia-a-dia dos idosos. Ao final na Plenária Sênior eles terão a oportunidade de conhecer as dependências da Câmara de Varginha e como é o trabalho desenvolvido no legislativo.

A participação é gratuita e os encontros são realizados todas as terças-feiras a partir das 14h30. Apesar do projeto já ter iniciado quem quiser participar ainda pode se inscrever no Centro de Convivência do Idoso. O endereço é Praça Moacir Elisei, no bairro Corcetti. O telefone é 3690-2751.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha