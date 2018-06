Câmara recebe homenagem no VIII Congresso Sul Mineiro de Municípios

O presidente da Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci, acompanhado dos vereadores Delegado Celso Ávila, Dudu Ottoni e Zacarias Piva, participou na manhã desta quinta-feira (28), da cerimônia de abertura do VIII Congresul – Congresso Sul Mineiro de Municípios.

O evento realizado no Centro de Convenções da Cidade Universitária do Unis reuniu autoridades governamentais e empresariais, prefeitos, vereadores, secretários, técnicos, lideranças políticas, entidades de classe, entre outros.

Na ocasião, a Edersul – Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas – homenageou com a entrega de um troféu várias personalidades e instituições que ao longo dos anos têm contribuído e dado total apoio às realizações da empresa em prol do desenvolvimento da região.

Ao ser convidado para receber a homenagem, o presidente da Câmara, Leonardo Ciacci convidou os demais vereadores de Varginha presentes para também representarem o Legislativo da cidade, juntamente com os presidentes das legislaturas anteriores, Zacarias Piva e Rômulo Azevedo Ribeiro.

A entrega foi feita pelo presidente da Edersul, Braz Pagani e pelo prefeito de Varginha Antônio Silva.

Ciacci reforçou a importância da Câmara de Varginha em apoiar iniciativas que visem o desenvolvimento da cidade e de toda a região.

“Para nós é motivo de muito orgulho participar desse momento importante para a nossa região e poder contribuir de alguma forma com o desenvolvimento de Varginha e de todos os municípios do Sul de Minas. Agradecemos a homenagem e continuamos à disposição na Câmara para auxiliar essas e outras iniciativas”, disse.

O Congresul é realizado nos dias 28 e 29 de julho e além das palestras e painéis, o evento conta com a exposição de diversos produtos e serviços para os municípios.