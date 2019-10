Câmara promove audiência pública para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na próxima segunda-feira dia 14, às 14h, a Câmara Municipal de Varginha promove audiência pública para apresentar e discutir a Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Varginha para o exercício do ano de 2020.

A audiência será no plenário da Câmara de Varginha e contará com a presença de vereadores e de representantes do poder executivo.

Qualquer pessoa interessada pode participar. Basta comparecer na Câmara, na próxima segunda-feira (14), às 14h.

A Audiência tem ainda transmissão ao vivo através do Facebook e Youtube da Câmara de Varginha.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha