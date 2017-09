Câmara participa do lançamento do VIII Congresso Sul Mineiro de Municípios

O Presidente da Câmara de Varginha, vereador Zacarias Piva, acompanhado do Secretário da Mesa Diretora, vereador Dudu Ottoni, participou na última semana da solenidade de lançamento do VIII Congresso Sul Mineiro de Municípios.

O evento, realizado no Centro Mineiro de Comércio de Café em Varginha, reuniu diversas autoridades políticas e empresariais dedo município e região, e contou ainda com a presença do secretário adjunto de Estado de Turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais.

Durante o encontro, os convidados conheceram detalhes do Projeto de Desenvolvimento do Turismo da Região, feito pela Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas – Edersul.

Discursando como representante da Câmara Municipal de Varginha e como presidente da AVEMAG – Associação dos Vereadores e Câmaras Municipais do Sul de Minas, o vereador Zacarias Piva reforçou a importância de apoiar iniciativas de fomento para o turismo da cidade e de toda a região.

“Muito embora não tenhamos hoje a materialidade do “ET de Varginha” nós temos um produto turístico extremamente importante para a nossa cidade. Basta, para isso, termos criatividade e, sobretudo, estabelecer uma política pujante junto ao setor privado e aos empresários, tendo em vista a inabilidade do poder público em gerir tais políticas”, destacou.

O VII Congressul está marcado para os dias 21, 22 e 23 de novembro, no Hotel Fênix, em Varginha.