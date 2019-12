Câmara Municipal lança livro que conta as histórias das pessoas que deram nome às escolas municipais e estaduais

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Câmara Municipal de Varginha lança, na próxima segunda-feira (16), às 9h30, no Plenário da Câmara, um livro que conta as histórias daquelas pessoas que denominaram os prédios das escolas públicas municipais, estaduais, Centros Municipais de Educação Infantil – Cemeis – e Escola do Legislativo.

No livro, estão registradas as histórias, por exemplo, de Aracy Miranda, Gabriel Penha de Paiva, Mãe Rosa, Dr. Mário Vani Bemfica e outras personalidades.

Com o objetivo de valorizar essas pessoas que tanto contribuíram para a cidade, o livro foi editado pela Câmara em parceria com as escolas e as famílias dessas personalidades. “Agradecemos muito à colaboração da Secretaria Municipal de Educação e à Superintendência Regional de Ensino, juntamente com todas as escolas municipais e estaduais que colaboraram para que esse trabalho desse certo. Valorizar e investir na educação é uma das principais funções do poder público e aliar isso à preservação da nossa história é de fundamental importância para que nosso futuro seja de sucesso”, disse o presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni.

A cerimônia de lançamento do livro contará com a presença dos vereadores, da secretária Municipal de Educação, do superintendente Regional de Ensino, representantes das Escolas, familiares e demais pessoas da comunidade. Qualquer pessoa interessada, pode participar. É aberto ao público.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha