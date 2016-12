Câmara lança Processo Legislativo Eletrônico

Agora toda documentação pertinente ao Poder Legislativo de Varginha pode ser consultada, de maneira dinâmica, pelo site da Câmara de Vereadores de Varginha.

Recentemente foi criado o Processo Legislativo Eletrônico – PLE – que permite que qualquer pessoa consulte todos os processos, leis, projetos, proposições, atas e demais documentos de forma totalmente online.

Para conferir, basta acessar o site da Câmara (www.camaravarginha.mg.gov.br) e clicar no banner do PLE. O internauta será redirecionado automaticamente para a plataforma de consulta.

A plataforma conta com vários filtros como: Espécie, N° dos documentos, períodos, entre outros. Dessa forma, se dinamiza o mecanismo de busca. Também é possível pesquisar por palavras que estejam contidas no corpo de texto dos documentos. Além de disponibilizar todos dados do documento, também é possível visualizar o documento original.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro, essa é uma iniciativa inovadora e que aproxima ainda mais a população do Poder Legislativo. “É muito importante facilitar o acesso de todos, especialmente da população e promover a verdadeira transparência”, reforçou.