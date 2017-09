Câmara homenageia campeão e vice do Bairrão 2017

Em sessão realizada na última quinta-feira (14), a Câmara Municipal prestou homenagem ao campeão e vice do Campeonato Bairrão 2017 que é disputado em Varginha.

A homenagem foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Zacarias Piva e pelo secretário da Mesa Diretora, vereador Dudu Ottoni.

O evento contou também com a presença dos vereadores Buiú do Ônibus, Leonardo Ciacci e Zilda Silva, do vice prefeito Verdi Lúcio Melo, do secretário municipal de Esportes e Lazer Henrique Lemes, dos presidentes das equipes São José, Ernani Vitor e São Sebastião Evanil Marcelino, além dos organizadores, atletas, equipes técnicas, imprensa e comunidade em geral.

O presidente da Câmara, Zacarias Piva assim como os demais membros da mesa ressaltaram a importância de celebrar o esporte amador por sua capacidade de transformação social.

“Quando falamos de futebol, falamos de uma paixão nacional. A várzea tem uma importância muito grande, porque ela não deixa morrer a essência do futebol. E quanto mais próximos do esporte nossas crianças e jovens estiverem, mais longe das drogas e da criminalidade estarão”, disse.

Ao fazer a leitura de um texto em homenagem aos atletas, o vereador Dudu Ottoni ressaltou que essa é apenas a primeira das muitas homenagens que esta Casa Legislativa quer fazer para o esporte amador de nossa cidade.

“Sabemos o valor que vocês têm e o trabalho brilhante que incansavelmente realizam. Nós, vereadores, cumprimos nossa obrigação de reconhecer esse mérito que é de vocês”, disse Dudu.

Atletas, equipes técnicas e organizadores receberam das mãos dos vereadores propositores um certificado como forma de homenagem pela conquista e pelo trabalho em prol do esporte amador da cidade.

Também foi homenageado o jornalista e diretor do Jornal Podium, Paulo Veloso, pelo incentivo ao esporte no Município de Varginha.

O Bairrão 2017 foi realizado de junho a agosto deste ano e contou com a participação de 20 equipes, tendo ao final, São Sebastião como campeão e São José como vice.