Câmara entrega título de cidadania honorária ao Dr. Jessé Pereira

A Câmara de Varginha entregou, em sessão solene realizada na noite da última sexta-feira (22), o Título de Cidadão Honorário Varginhense ao cirurgião dentista Dr. Jessé Pereira. A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, familiares e amigos do homenageado.

A entrega do título atendeu uma proposição do vereador Dr. Fernando Guedes e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

O presidente da Câmara Dudu Ottoni destacou a alegria em fazer parte desse momento e falou do orgulho em homenagear o dentista. “Essa honraria é muito mais que merecida. Por todo o trabalho realizado em prol da nossa cidade, confesso que fiquei surpreso, primeiro em saber que o Dr. Jessé não é de Varginha e não o sendo que ainda não havia sido homenageado com o Título de Cidadão”, destacou.

O propositor da homenagem, vereador Fernando Guedes, ressaltou o orgulho em conceder a homenagem. “Esse título é merecido por tudo que o homenageado representa para nossa cidade. Profissional exemplar, pai dedicado, humilde e que muito contribuiu para o engrandecimento de Varginha, que sem dúvidas passou a ser melhor com a chegada do Dr. Jessé”, disse o vereador.

Após receber o título das mãos do vereador Dr. Fernando Guedes, Dr. Jessé agradeceu emociado a homenagem. “Sou grato pela generosidade da Câmara de Varginha, pra mim significa muito receber essa grande honraria. Eu levo este título com muita alegria e com imensa responsabilidade.”

Também prestigiaram o evento, os vereadores Dr. Alencar Faleiros, Leonardo Ciacci e Zilda Silva.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha