Câmara devolve R$ 3.465.000,00 aos cofres públicos

O Poder Legislativo de Varginha devolveu um valor significativo ao Executivo em 2018. Ao final do ano, retornaram aos cofres públicos R$ 3.465.000,00, dos R$ 10.000.000,00 destinados ao custeio da Câmara. O montante foi oficializado hoje com o encerramento do balanço das movimentações financeiras realizadas durante o ano.

Para o presidente da Casa, vereador Leonardo Ciacci, o número representa eficiência administrativa. “Demonstra respeito e compromisso com o dinheiro público e uma economia substancial em um ano de crise, pois com a devolução do duodécimo ao Executivo, a Prefeitura teve condições de realizar serviços importantes. Essas somas foram essenciais e contribuíram muito para que a Prefeitura pudesse honrar seus compromissos saúde, infraestrutura, massa asfáltica, e também no complemento da folha de pagamento dos servidores”, finalizou o parlamentar.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha / Foto: Agnaldo Montesso