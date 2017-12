Câmara devolve mais R$ 500 mil para a prefeitura e presta contas das ações realizadas em 2017

A Câmara Municipal de Varginha acaba de devolver mais R$ 500 mil economizados do seu orçamento anual para a Prefeitura de Varginha. Valor será repassado ao Hospital Regional do Sul de Minas, como foi acordado com o Executivo. Ao todo, a Câmara de Varginha economizou R$ 3 milhões e 500 mil neste ano de 2017. O primeiro repasse foi ainda em outubro, quando a Prefeitura pôde utilizar a quantia para ajudar no pagamento de despesas com pessoal, inclusive o pagamento da primeira parcela do 13º do funcionalismo.

Apesar da economia, foram muitas as iniciativas executadas nesta Gestão. “Em apenas um ano de mandato da Mesa Diretora conseguimos realizar muito além do planejado. Traçamos uma meta e ela foi superada, demonstrando que com um trabalho sério conseguimos conquistar nossos objetivos e melhorar a nossa cidade”, disse o presidente da Câmara, vereador Zacarias Piva.

Confira algumas das várias ações desenvolvidas em 2017.

· Investimento em ferramentas de transparência na comunicação, como: criação do novo site, com layout mais acessível e com todas as informações sobre transparência pública, transmissão das sessões ao vivo, pelo Facebook, permitindo uma interação e um acompanhamento em tempo real da população; exibição de um resumo das reuniões na TV Princesa, contando com a parceria do Executivo; criação da Digital do Vereador onde, por meio de QR Codes, a população tem as informações sobre o trabalho do vereador que interessar.

· Criação do programa Câmara nas Empresas, que leva os vereadores para conhecer a realidade daqueles que empregam a população e geram renda para o Município. Desta forma, o Legislativo fica mais próximo dos trabalhadores e compreende de perto a realidade e as necessidades das empresas.

· Criação do Câmara nas Escolas, levando os vereadores para dentro da sala de aula. Durante o ano cerca de 500 alunos dos 6º anos das Escolas Municipais receberam os vereadores em suas salas e aprenderam um pouco sobre o Legislativo. Esse contato foi muito produtivo e os estudantes ainda receberam cartilhas informativas sobre diversos temas, demonstrando a preocupação da Câmara com a formação cidadã de nossas crianças.

· Democratização do sistema de reservas, aumentando a oportunidade dos vereadores trabalharem temas diversificados durante o ano todo.

· Contratação de estagiários nas áreas de Jornalismo, Publicidade, Pedagogia, Direito e Administração Pública.

· Realização de audiências públicas com temas de extrema relevância, como: Reforma da Previdência, Transporte Coletivo e Segurança Pública.

· Adaptação e criação de sala exclusiva para atividades da Escola da Legislativo e realização de diversos eventos pela Escola, além da manutenção e ampliação dos projetos fixos.

· Reformulação do projeto Internet Popular

· Foi barrada a construção de uma nova sede da Câmara de Varginha, que custaria cerca de R$ 12 mi aos cofres públicos e investimento em uma reforma do atual prédio, promovendo a preservação do patrimônio histórico e manutenção do prédio para ter condições de uso para servidores e população.

· Foi produzido um hino nacional ilustrado, com imagens de Varginha, que repercutiu até fora de Varginha, ao ser divulgado na internet.

· Demonstrando harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo, pela primeira vez foi realizada na Câmara de Varginha a assinatura de um protocolo de intenção para a instalação de uma empresa. No final de novembro, representantes da multinacional farmacêutica Eurofarma e da Momenta, juntamente do Exeutico, assinaram o documento em uma cerimônia na sede do Legislativo.

· Além de todas essas ações, a Câmara, ainda no mês de abril, reduziu seu orçamento em R$ 1,5 milhão, que foi revertido para o Hospital Regional do Sul de Minas.

· Novamente, em julho, reduziu o orçamento em mais R$ 1 milhão, que foi destinado à Oncologia do Hospital Bom Pastor.

· Em outubro, R$ 3 milhões foram devolvidos para a Prefeitura, o que ajudou o Executivo a cumprir com as suas obrigações do pagamento da primeira parcela do 13º do funcionalismo público.

· Agora em dezembro, a devolução de mais R$ 500 mil, que também serão destinados ao Hospital Regional do Sul de Minas.

E tudo isso reverteu em resultados positivos. Com todo esse trabalho a Câmara de Varginha conquistou a marca de ser a página de Facebook de Legislativo mais curtida de Minas Gerais e ainda recebeu representantes de mais de 25 municípios interessados em levar referências dos seus trabalhos.

“Encerramos o mandato da Mesa Diretora com a sensação de dever cumprido. Nossos colegas vereadores foram parceiros e desta forma tivemos muitas conquistas, juntos. Também agradeço aos vereadores da região que confiaram em mim e me elegeram como presidente da Associação de Vereadores do Sul de Minas – Avemag. Apenas com trabalho, união e fortalecimento institucional conseguimos enfrentar o grave momento ético pelo qual passa nossa política. Com certeza ainda temos muito o que fazer, mas o início da caminhada já nos deu um gás para continuarmos”, concluiu Zacarias Piva.