Câmara de Varginha tem nova mesa diretora

Por 11 votos a 3, a Chapa 1, que tem como presidente a vereadora Zilda Silva, vice-presidente, o vereador Carlos Costa e secretário, o vereador Dudu Ottoni venceu a Chapa 2, composta pelo vereador Delegado Celso Ávila, presidente, vereador Dr. Alencar Faleiros, vice-presidente e vereador Carlúcio Mecânico, secretário, na disputa para a Mesa Diretora da Câmara de Varginha para o ano de 2020.

A eleição ocorreu na noite de ontem (18), na última sessão ordinária deste ano. A nova Mesa Diretora assume a direção da Câmara a partir do dia 1º de janeiro de 2020.

Votaram na chapa da vereadora Zilda, os integrantes da mesma, mais os vereadores: Buiú do Ônibus, Cláudio Abreu, Fernando Guedes, Joãozinho Enfermeiro, Leonardo Ciacci, Marquinho da Cooperativa, Zacarias Piva e Zué do Esporte. A Chapa 2 recebeu os votos dos seus três integrantes. O vereador Pastor Fausto não estava presente na sessão.

“Agradeço aos meus colegas vereadores pela carta de confiança. Serei sempre grata a vocês e farei tudo para não os decepcionar. Vamos continuar mantendo a harmonia da Casa e também com o Executivo, pois a população merece esse respeito. Agradeço também aos colegas da Chapa 2, ter enfrentado essa disputa foi muito importante pra mim, pois contribuiu para o meu crescimento pessoal e meu fortalecimento. A vocês, minha gratidão. Aos meus companheiros de Mesa, obrigada pelo apoio incondicional. Meu compromisso será de trabalhar com seriedade e honestidade, dando continuidade nos trabalhos da Casa com a mesma conduta dos presidentes anteriores. Quero deixar tudo de forma transparente, mantendo o diálogo aberto com vereadores e servidores. Objetivo é legislar pelo povo e jamais por causa própria”, disse a presidente eleita.

Zilda Silva

Natural de Juruaia/MG, Zilda Maria da Silva nasceu em 21 de abril de 1969. Filha de Vitor Justino da Silva e Albertina Francisca da Silva. Ela possui formação de nível superior em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Trabalhou na Prefeitura de Varginha de 2013 a 2016 ocupando o cargo de chefe do setor de empregos e atendimento às solicitações da Ouvidoria Municipal. Na Câmara de Vereadores de Varginha atuou nas funções de Assessora de Gabinete e Assessoria Técnica nos anos 2007 a 2012. Foi eleita em 2016 com 921 votos, pelo PSDB.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha