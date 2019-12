Câmara de Varginha lança livro que conta história de pessoas que dão nome ás escolas e creches, na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Representantes da maioria das escolas públicas de Varginha receberam, na manhã da última segunda-feira (16) um exemplar do livro “Quem Foi – a história por trás dos nomes das escolas públicas de Varginha”, produzido pela Câmara Municipal de Varginha. A cerimônia para lançamento e entrega do livro foi realizada no plenário da Câmara e a mesa de autoridades do evento contou com a participação do presidente do Legislativo, vereador Dudu Ottoni, dos vereadores Leonardo Ciacci e Cláudio Abreu, da Secretária Municipal de Educação, Rosana Carvalho e do senhor Alberto Mário Lúcio e da senhora Janice Lúcio Retes, netos do senhor José Pinto de Oliveira, um dos patronos homenageados no livro.

A Secretária Municipal de Educação elogiou a iniciativa da Câmara e disse que o material é um registro histórico muito importante. “Vocês estão de parabéns por terem se empenhado e concretizado esse projeto. Às vezes as escolas encontram dificuldade para encontrar informações sobre a biografia dessas pessoas tão importantes e que tanto contribuíram para a educação do nosso Município. Com esse livro publicado, além de valorizar os homenageados, a Câmara colabora para facilitar essa pesquisa dos alunos e profissionais da educação. Obrigada por sempre pensar em projetos que beneficiem a área da educação, vocês são grandes parceiros”, disse Rosana Carvalho.

O presidente da Casa, vereador Dudu Ottoni, agradeceu a todos os vereadores que apoiaram a ideia e disse que o trabalho veio para complementar o que já havia sido feito no ano anterior com a publicação do livro que conta a História da Câmara, por meio das biografias de seus ex-presidentes. “A Câmara Municipal de Varginha vive, hoje, um dos seus momentos mais solenes ao destacar os nomes dados às nossas escolas públicas municipais e estaduais e Centros Municipais de Educação Infantil – Cemei´s. Realçar atitudes e destacar iniciativas de pessoas físicas ou jurídicas a favor da nossa comunidade é o objetivo desta obra, que está sendo entregue à população varginhense. Essa obra resgata lindas histórias de amor à cidade e à causa da educação das nossas crianças e dos nossos jovens”, concluiu Dudu.

Cada escola pública municipal e estadual presente recebeu um exemplar da obra. As que não compareceram receberão seu exemplar posteriormente, podendo deixar à disposição da comunidade escolar a publicação. O livro também será entregue nas bibliotecas do Município e já está disponível no site da Câmara, na página inicial e pode ser baixado.