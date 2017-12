Câmara de varginha entrega título de cidadã honorária à secretária municipal de educação

A Câmara Municipal de Varginha realizou nesta terça-feira (12), uma Sessão Solene, no Plenário da Casa, para a entrega do Título de Cidadania Honorária à Secretária Municipal de Educação, Rosana Aparecida Carvalho. A honraria foi proposta pelo secretário da Mesa Diretora, vereador Dudu Ottoni e aprovada por unanimidade entre os vereadores.

O titulo é dado a pessoas que atuam na vida da cidade, que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços e que de alguma maneira tenham contribuído ou contribuam com a história do município. A pessoa que recebe o Titulo de Cidadania Honorária passa a ser conterrâneo, mesmo que não tenha nascido em Varginha.

A solenidade presidida pelo vereador Zacarias Piva contou com a presença do prefeito em exercício, Verdi Lúcio Melo, dos vereadores Buiú do Ônibus, Leonardo Ciacci, Zilda Silva e Zué do Esporte, da representante do 9º BBM, tenente Izabela Barbosa, secretários municipais, diretoras, professoras, servidores da Secretaria de Educação, familiares e amigos da homenageada.

Em uso da palavra todos foram unânimes em destacar o trabalho feito pela professora, não só junto aos alunos, mas também nas famílias e com os servidores da pasta, através de sua atuação como Secretária Municipal de Educação.

A homenageada, em seu discurso agradeceu aos vereadores pela homenagem e em especial ao vereador propositor Dudu Ottoni, e falou do quanto está feliz por ser varginhense de papel passado e parabenizou todos os professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação pelo trabalho desenvolvido em todo o Município.

Rosana nasceu em Campo Belo e mudou-se aos 17 anos para Varginha, onde iniciou seus estudos na área da educação, casou-se e teve três filhos. É servidora pública há 27 anos, atualmente concursada como Psicopedagoga da rede municipal, e exerce pelo segundo mandato a função de Secretária Municipal de Educação do Município de Varginha. Fonte Câmara de Varginha