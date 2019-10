Câmara de Varginha economiza e repassa R$ 1 milhão para Hospital Bom Pastor

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pela segunda vez no ano a Câmara Municipal de Varginha abre mão de parte do seu orçamento para repassar à Prefeitura de Varginha. Novamente a economia foi de R$ 1 milhão e o recurso está sendo destinado para a compra de medicamentos e manutenção da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – Fhomuv – mantenedora do Hospital Bom Pastor.

Ao todo, já são R$ 2 milhões que a Câmara de Varginha economizou neste ano em prol da saúde no Município. “Mais uma vez demonstramos o compromisso com a população e reafirmamos a tradição da Câmara de Varginha de ser um Legislativo enxuto, que propõe novas ações e executa projetos de qualidade sem precisar desperdiçar o dinheiro público. Temos orgulho de ser uma referência positiva na nossa região”, disse o presidente da Câmara, vereador Dudu Ottoni.

A devolução foi acordada com a Prefeitura, por isso, o recurso já tinha destino certo. Geralmente, a Câmara devolve os recursos e indica onde a verba deve ser aplicada, sem obrigação do Executivo destinar para onde houve a indicação. “Dessa maneira mostramos que, apesar de independentes, os poderes Legislativo e Executivo são harmônicos entre si. Tudo que for para o bem da cidade e da população a Câmara de Varginha sempre será parceira e não teria como ficarmos inertes em um momento em que a saúde precisa da nossa ajuda. Esperamos que esse recurso ajude na recuperação dos pacientes e na manutenção do Hospital Bom Pastor para que os que precisam sejam atendidos com a dignidade que merecem”, concluiu Dudu Ottoni.

Em maio deste ano a Câmara já havia repassado R$ 1 milhão para a Prefeitura, também para ajudar no Hospital Bom Pastor. Na ocasião, foi comprada uma peça, no valor de R$ 700 mil, para consertar o aparelho de Radioterapia e para a aquisição de medicamentos. A ação foi providencial, pois o referido aparelho estragava rotineiramente e com o conserto proporcionou uma melhora no atendimento dos pacientes.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha / Foto destaque: Iago Almeida/CSul